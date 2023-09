Le conducteur du véhicule a pris la fuite après l'impact, mais a été arrêté quelques minutes plus tard par la police

Cinq personnes ont été légèrement blessées, samedi soir, lorsque qu'un véhicule a foncé sur des manifestants anti-gouvernement sur l'autoroute Ayalon, qui traverse la ville de Tel Aviv. Les images capturées de l'incident montrent le moment de l'impact et les manifestants fuyant sur les côtés de la route. Le conducteur du véhicule a pris la fuite, mais a été arrêté quelques minutes plus tard par la police. L'incident a eu lieu en marge de la désormais traditionnelle manifestation hebdomadaire des opposants à la réforme judiciaire promue par le gouvernement.

https://twitter.com/i/web/status/1700606799190114336 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"J'avais l'intention de sortir du véhicule et changer de place avec mon père, j'ai accidentellement appuyé sur l'accélérateur", aurait déclaré le conducteur, qui nie toute intentionnalité, à la police, selon des propos rapportés par Channel 12 . Les services de secours du Magen David Adom ont apporté les premiers soins à deux personnes légèrement blessées sur les lieux.

La "Force Kaplan", un groupe à l'initiative des manifestations hostiles au gouvernement, a rapidement lié l'incident à l'attitude du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui "incite à la haine". Dans un communiqué, le groupe a déclaré : "L'attitude du [Premier ministre] Netanyahou a des conséquences. Sa machine à empoisonner a fonctionné au turbo ces dernières heures, et provoqué cette attaque à la voiture-bélier. Ce sang est sur les mains de Netanyahou". De son côté, le bureau du Premier ministre a émis une déclaration condamnant fermement toute forme de violence. "Le Premier ministre condamne fermement toute forme de violence et appelle chacun à agir avec retenue et à respecter la loi", a-t-il déclaré.