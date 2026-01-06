À l’approche des élections, Naftali Bennett dévoile une réforme phare renforçant les avantages des soldats

À l’approche des élections législatives prévues d’ici octobre, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett a présenté lundi une proposition de loi majeure visant à renforcer considérablement les avantages accordés aux soldats et aux réservistes de Tsahal. Baptisée "loi des serviteurs de l’État", cette initiative se veut une réponse directe au projet gouvernemental visant à exempter les étudiants des yeshivot orthodoxes du service militaire.

Dans une déclaration vidéo, Bennett a affirmé vouloir renverser la hiérarchie actuelle : "À partir d’aujourd’hui, ceux qui servent sont au sommet, et ceux qui choisissent d’échapper au service sont en bas". Bien qu’il ne siège plus à la Knesset, Bennett entend revenir sur le devant de la scène politique avec un nouveau parti et est perçu comme le principal rival potentiel du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Au cœur du débat se trouve la question du service militaire des orthodoxes. Après une décision de la Cour suprême jugeant illégales les exemptions automatiques accordées depuis des décennies, près de 80 000 hommes appartenant à cette catégorie de la population âgés de 18 à 24 ans sont théoriquement mobilisables. Dans le même temps, l’armée affirme avoir un besoin urgent d’environ 12 000 nouveaux soldats, en raison de l’usure des forces régulières et de réserve depuis le début de la guerre.

La proposition de Bennett prévoit des aides substantielles pour les réservistes actifs, incluant des subventions pour l’achat d’un premier logement, des aides à la garde d’enfants et des réductions permanentes sur les factures d’électricité et d’eau. Les soldats ayant accompli leur service obligatoire bénéficieraient d’un financement intégral de leurs études universitaires, tandis que les combattants auraient également droit à un master entièrement pris en charge. Des aides supplémentaires, notamment pour les transports publics, sont également prévues.

À l’inverse, ceux qui ne servent pas "ne recevront rien", selon Bennett. Il affirme que la réforme serait financée par les 25 milliards de shekels actuellement alloués, selon lui, aux exemptions et aux accords de coalition, et qu’elle pourrait injecter plus de 100 milliards de shekels dans l’économie.

Selon un récent sondage de la chaîne N12, le parti de Bennett obtiendrait 22 sièges, contre 25 pour le Likoud, sans qu’aucun camp ne parvienne toutefois à former une majorité claire.