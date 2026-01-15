Accord sur la conscription des orthodoxes en échange d'une nomination controversée

La coalition gouvernementale israélienne a trouvé un compromis avec les partis orthodoxes qui devrait éviter la chute du gouvernement, selon des informations révélées jeudi par la chaîne en hébreu d'i24NEWS. L'accord prévoit l'adoption de la loi budgétaire la semaine prochaine, tandis que le budget ne sera voté qu'après des progrès concrets sur la loi relative à la conscription des orthodoxes.

Au cœur de cet arrangement figure la nomination du député Israël Eichler au poste de vice-ministre des Communications, une fonction dont le coût est estimé à 3,5 millions de shekels. Cette décision découle des tensions internes au sein du parti Yahadout HaTorah, qui regroupe deux factions : Degel HaTorah et Agoudat Israël.

Actuellement, Agoudat Israël détient quatre sièges à la Knesset contre seulement trois pour Degel HaTorah, un déséquilibre créé après l'éviction du député Yitzhak Pindrus suite au retrait temporaire du parti de la coalition. Pour rétablir l'équilibre, Eichler devrait démissionner de la Knesset selon la "loi norvégienne", permettant ainsi le retour de Pindrus.

Cette manœuvre augmente significativement les chances d'adoption de la loi sur la conscription, puisque les quatre députés de Degel HaTorah devraient désormais la soutenir.

Le chef de l'opposition Yair Lapid a vivement critiqué l'accord : "Netanyahou promeut l'exemption du service militaire avec des députés qui ne croient pas en l'existence de l'État d'Israël. La nomination d'Eichler, qui a qualifié par le passé Israël d'"État ennemi" et de "désastre national historique", uniquement pour faire passer la loi sur l'exemption (du service militaire), est une honte indélébile. Netanyahou trahit à nouveau les soldats de Tsahal et les réservistes".

Avigdor Lieberman, président du parti Israël Beiteinou, a dénoncé un "ministère transformé en cadeau ou en pot-de-vin" et qualifié cette nomination de "méprisable et délirante".

De son côté, le ministre des Communications Shlomo Karhi s'est félicité de cette nomination, promettant une collaboration étroite pour "accomplir les missions centrales du gouvernement".

Par ailleurs, la conseillère juridique de la commission des Affaires étrangères et de la Défense a émis des réserves, avertissant que le comité consultatif prévu par la loi, habilité à fixer des objectifs alternatifs à la conscription, pourrait constituer un "défaut fondamental" dans le texte législatif.