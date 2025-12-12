"Des élections maintenant seraient une erreur", affirme Netanyahou aux députés orthodoxes

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a multiplié jeudi les rencontres pour sauver la loi sur l'exemption du service militaire qui divise sa coalition. Après des mois en retrait, il s'implique désormais directement dans ce dossier explosif.

Netanyahou a reçu des députés du parti orthodoxe Yahadout HaTorah (Judaïsme unifié de la Torah), leur tenant un discours volontariste : "Des élections à ce moment seraient une erreur. Il faut expliquer cette loi sur la conscription au public, et je suis convaincu qu'au final, il n'y aura pas plus de deux ou trois opposants au sein de la coalition. Nous devons finaliser cette législation dans les plus brefs délais."

La veille, le Premier ministre s'était entretenu avec le ministre Ofir Sofer, du parti Sionisme religieux, qui s'est déclaré hostile au texte. L'entourage de Netanyahou estime toutefois pouvoir le faire changer d'avis, le chef du gouvernement lui ayant promis d'examiner les moyens d'augmenter le recrutement des orthodoxes avant même l'adoption de la loi.

Selon une information relayée par Kan, le parti Sionisme religieux devrait finalement soutenir la loi d'exemption, après consultation de ses rabbins référents, malgré des réticences internes.

Parallèlement, dans un geste d'apaisement, les députés orthodoxes ont mis fin cette semaine à leur boycott des votes et ont recommencé à voter avec la coalition gouvernementale.

Ce texte controversé vise à codifier l'exemption de service militaire pour les étudiants des écoles talmudiques, une question qui cristallise les tensions dans la société israélienne depuis des décennies et menace régulièrement la stabilité des gouvernements successifs.