Avigdor Lieberman exclut pour l’instant une fusion avec le parti de Gadi Eisenkot

Le chef du parti Avigdor Lieberman a affirmé lundi qu’aucune fusion immédiate n’était envisagée entre sa formation politique, Israel Beitenou, et le nouveau parti Yashar dirigé par l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, malgré des discussions régulières entre les deux camps à l’approche des prochaines élections israéliennes.

Interrogé lors d’une conférence de presse à la Knesset sur l’hypothèse d’une alliance électorale dans laquelle il accepterait la deuxième place derrière Eisenkot, actuellement mieux placé dans certains sondages, Liberman a écarté toute décision immédiate.

« Pour le moment, il n’y a aucun intérêt à avancer vers une fusion. Ces choses-là se décident à la dernière minute », a-t-il déclaré. Le dirigeant nationaliste a toutefois confirmé que les contacts entre les deux hommes se poursuivaient de manière constante.

« Nous nous rencontrons régulièrement et chacun tente pour l’instant de maximiser sa propre force politique. Juste avant les élections, nous nous assiérons et nous déciderons s’il y a un intérêt à fusionner », a-t-il expliqué.

Jeudi dernier, Lieberman et Eisenkot avaient déjà annoncé dans un communiqué commun leur volonté d’élargir leur coopération politique avant le scrutin, sans toutefois confirmer la création d’une liste commune.

Au cours de cette même conférence de presse, Avigdor Lieberman a également affiché ouvertement ses ambitions nationales, affirmant vouloir devenir le prochain Premier ministre israélien. Il a estimé être capable « d’obtenir une victoire décisive sur tous les fronts », contrairement, selon lui, au gouvernement actuel dirigé par Benjamin Netanyahou.

Lieberman a vivement attaqué l’exécutif en place, accusant le gouvernement de ne pas avoir obtenu de victoire claire face au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis ou encore à l’Iran. « Avec moi, le massacre du 7 octobre ne serait jamais arrivé », a-t-il lancé devant les journalistes.