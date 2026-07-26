Benjamin Netanyahou réaffirme sa volonté d'organiser des primaires

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou souhaite maintenir l'organisation de primaires au Likoud, malgré les inquiétudes exprimées par certains responsables du parti, qui redoutent qu'il privilégie finalement une commission de désignation en raison du contexte sécuritaire.

À la veille du vote de la conférence du Likoud, reporté sur décision de justice, des proches du chef du gouvernement ont assuré qu'il préférait les primaires à une commission de désignation, estimant qu'une telle procédure risquerait de « créer des intrigues, de la colère et du ressentiment au sein du parti », à l'approche des élections législatives.

Selon les responsables ayant échangé avec Benjamin Netanyahou ces derniers jours, celui-ci est déterminé à organiser les primaires.

Les inquiétudes au sein du parti portent sur une clause prévoyant qu'en cas de dégradation de la situation sécuritaire empêchant la tenue du scrutin, une commission de désignation pourrait être mise en place. Selon un responsable, cette disposition vise uniquement à faire face à une situation d'urgence exceptionnelle, comme une interdiction des rassemblements par le Commandement du Front intérieur. « Tant que la situation sécuritaire ne l'impose pas, il y aura des primaires », a-t-il assuré.

Les candidatures aux primaires, prévues le 17 août, doivent être officiellement enregistrées ce dimanche. La conférence du Likoud doit approuver lundi les modalités du scrutin ainsi que les huit places réservées accordées à Benjamin Netanyahou, auxquelles s'ajouterait une place destinée à Gideon Sa'ar. Près de 5 000 membres du comité central sont appelés à voter dans 18 bureaux à travers le pays.