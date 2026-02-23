Bennett accuse le gouvernement Netanyahou d’encourager l’intimidation de journalistes

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a vivement dénoncé ce qu’il qualifie d’atteinte grave à la démocratie israélienne, après le harcèlement visant la journaliste Lucy Aharish à son domicile de Tel-Aviv. Selon lui, ces agissements sont favorisés, voire encouragés, par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Dimanche, le militant d’extrême droite Mordechai David, accompagné de l’activiste du Likoud Rami Ben-Yehuda, s’est introduit dans l’immeuble où réside la présentatrice israélo-arabe de la chaîne 13, muni d’un mégaphone. Les deux hommes ont été interpellés pour intrusion et trouble à l’ordre public. La veille, Mordechai David avait également tenté d’entraver les déplacements des journalistes Shai Goldin et Raviv Druker, connu pour ses critiques à l’égard du Premier ministre.

Naftali Bennett a condamné l’envoi de "nervis payés" au domicile privé d’une journaliste, estimant qu’il s’agit d’un "franchissement dangereux d’une ligne rouge". Il a jugé la situation d’autant plus grave si des ministres ferment les yeux ou soutiennent de telles actions. "Le jour où les journalistes auront peur de critiquer le gouvernement, nous cesserons d’être un État démocratique", a-t-il averti, ajoutant que la liberté et la critique du pouvoir sont au cœur de l’héritage juif et du fonctionnement démocratique. "La critique médiatique peut être désagréable, mais elle est le sang vital de la démocratie", a-t-il insisté.

Lucy Aharish aurait été ciblée en raison de propos tenus à l’antenne, dans lesquels elle évoquait la "colère légitime" d’Arabes israéliens face à ce qu’ils perçoivent comme l’inaction des autorités face à la criminalité qui frappe leur communauté.

Mordechai David, condamné en 2021 pour tentative d’incendie volontaire, est coutumier de provocations politiques, bloquant régulièrement des personnalités publiques avec lesquelles il est en désaccord. Il a bénéficié du soutien de plusieurs membres de la coalition au pouvoir et a notamment été reçu par le ministre de la Justice Yariv Levin et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, chargé de la police.

Pour Bennett, ces événements illustrent un climat inquiétant. "Nous ne laisserons pas la violence réduire les médias au silence", a-t-il conclu.