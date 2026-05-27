Boaz Toporovsky annonce son retrait de la vie politique israélienne

Le député Boaz Toporovsky du parti centriste Yesh Atid a annoncé mercredi qu’il quittait la vie politique et ne briguerait pas un nouveau mandat à la Knesset.

Dans un communiqué, l’élu a expliqué vouloir « faire une pause politique », tout en précisant qu’il resterait lié au parti qu’il a contribué à fonder aux côtés de Yaïr Lapid.

Yesh Atid lui a rendu hommage pour ses années de « service public significatif, dévoué et fondé sur des principes ».

Yaïr Lapid a salué « l’un des fondateurs du parti » et un « ami proche », affirmant que Toporovsky continuerait de faire partie de « la famille élargie » de Yesh Atid.

Boaz Toporovsky avait fait son entrée à la Knesset en 2013 avant de perdre son siège lors des élections de 2015.

Il était revenu au Parlement israélien en 2019 et avait notamment occupé brièvement le poste de coordinateur de la coalition gouvernementale sous le gouvernement d’union dirigé par Yaïr Lapid et Naftali Bennett en 2022.

Son départ intervient dans un contexte de fortes recompositions politiques en Israël, alors que les partis d’opposition multiplient les manœuvres en vue des prochaines échéances électorales.