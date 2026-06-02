Ehud Barak accuse Netanyahou de "tromper le public" sur la guerre au Liban

L’ancien Premier ministre et ancien chef d’état-major de Tsahal, Ehud Barak, a vivement critiqué le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou au sujet des opérations militaires en cours au Liban. Selon lui, l’exécutif présente une image trompeuse des résultats obtenus contre le groupe terroriste Hezbollah et conduit Israël dans une impasse stratégique.

Lors d’une intervention publique, Barak a affirmé que le gouvernement "induit le public en erreur" en exagérant les succès militaires enregistrés contre le Hezbollah. Il a notamment contesté les chiffres avancés concernant les pertes infligées à l’organisation terroriste, estimant que les déclarations officielles sur le nombre de terroristes éliminés relevaient davantage de la communication politique que de la réalité du terrain.

L’ancien chef du gouvernement a également rejeté l’idée selon laquelle les opérations actuelles auraient durablement affaibli le Hezbollah. Selon lui, il est illusoire de penser que l’organisation peut être éliminée sans une conquête du Liban, un scénario qu’il juge irréaliste. Il a soutenu que la destruction de villages et les déclarations laissant entendre une présence israélienne durable dans le sud du Liban risquent au contraire de renforcer la position du Hezbollah au sein de la société libanaise, en lui permettant d’apparaître comme un "défenseur du Liban" face à Israël.

Barak a également estimé que l’Iran et ses alliés exercent une influence significative sur l’administration américaine et a plaidé pour une approche diplomatique régionale impliquant Israël, le gouvernement libanais, l’Arabie saoudite, la France, les États-Unis et la Syrie afin de priver le Hezbollah de toute légitimité à conserver son arsenal.

Revenant sur l’expérience israélienne dans la "zone de sécurité" du sud du Liban, l’ancien Premier ministre a soutenu que le retrait de l’armée israélienne en 2000 n’était pas l’erreur souvent décrite par ses adversaires. Selon lui, la véritable question est de savoir pourquoi ce retrait n’est pas intervenu plus tôt. Il a affirmé que le Hezbollah s’était développé précisément en raison de la présence prolongée d’Israël sur le territoire libanais.

En conclusion, Barak a accusé le gouvernement actuel de ne pas comprendre que la guerre doit rester un moyen au service d’un objectif politique et diplomatique. Il a également estimé que Naftali Bennett ou Gadi Eisenkot seraient mieux placés que Benjamin Netanyahou pour diriger le pays dans la période actuelle.