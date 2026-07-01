Gadi Eisenkot : "des députés de la coalition voulaient me voir à la tête du gouvernement après le 7 octobre"

Le président du parti Yashar!, le général de réserve Gadi Eisenkot, a affirmé mercredi que des membres de la coalition gouvernementale l'avaient approché peu après le début de la guerre afin d'examiner la possibilité de remplacer le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou.

S'exprimant lors de la Conférence d'Herzliya à l'Université Reichman, Eisenkot a déclaré que "un mois après le début de la guerre, des députés de la coalition sont venus me voir et m'ont parlé de la possibilité de recourir à une motion de défiance constructive afin de me placer à la tête du gouvernement pour une période limitée". Selon lui, cette initiative n'a finalement pas abouti.

L'ancien chef d'état-major a ajouté qu'il était parvenu, ces derniers mois, à la conclusion que "notre devoir est de remporter la victoire contre le gouvernement et la pire coalition depuis la création de l'État".

Lors de la même conférence, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, président du parti "Ensemble", a présenté des extraits d'un document sécuritaire rédigé en janvier 2022 sur les moyens d'affaiblir le régime iranien. Bennett a accusé Netanyahou d'avoir abandonné ce plan, affirmant qu'il aurait accru les chances de voir tomber le régime de Téhéran.

Selon Bennett, le document prévoyait la mise en place de dizaines d'actions, ouvertes et clandestines, visant à fragiliser le pouvoir iranien. L'une d'elles consistait notamment à permettre le maintien de l'accès à Internet en Iran même en cas de tentative du régime de couper les communications lors de mouvements de contestation.