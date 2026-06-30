Isaac Herzog s'en prend aux déserteurs orthodoxes : "Des délinquants ne peuvent devenir des héros"

Le président israélien Isaac Herzog a vivement critiqué mardi les déserteurs issus de la communauté orthodoxe, estimant qu'il était impossible de maintenir une société unie sans égalité devant la loi. S'exprimant lors de la Conférence d'Herzliya à l'Université Reichman, il a déclaré que "sans une seule loi pour tous, il n'y a pas d'État commun", ajoutant qu'il était inacceptable que "des délinquants deviennent des héros simplement parce qu'ils sont de notre côté".

Ces déclarations interviennent au lendemain d'un rassemblement organisé à Bnei Brak pour protester contre l'arrestation de jeunes orthodoxes refusant leur incorporation dans l'armée. Parmi les intervenants figurait le chef spirituel du parti séfarade Shas, le rabbin Yitzhak Yosef, qui a dénoncé ce qu'il considère comme une atteinte à l'étude de la Torah. Il a affirmé que l'arrestation d'étudiants des yeshivot constituait un "mépris de la Torah" et a appelé à manifester contre les autorités et le système judiciaire.

Le rabbin a également soutenu que la protection d'Israël reposait avant tout sur l'étude religieuse, affirmant que les difficultés traversées par le pays étaient liées à la "persécution des étudiants en Torah". Il a notamment déclaré que "les soldats tombent à cause de cette persécution", des propos qui ont suscité de vives réactions.

Lors du même rassemblement, le rabbin Levi Pinchasi a tenu des propos particulièrement virulents contre l'armée et son commandement. Il a notamment affirmé que l'armée cherchait à éloigner les jeunes orthodoxes de leur mode de vie religieux et a appelé ces derniers à ne pas s'enrôler.

Le ministre de la Défense Israël Katz a condamné avec fermeté les attaques visant le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir. "Je condamne avec la plus grande fermeté les graves propos d'incitation tenus contre le chef d'état-major lors du rassemblement de Bnei Brak", a-t-il déclaré. Katz a souligné que le chef d'état-major et les commandants de Tsahal dirigeaient les opérations de défense d'Israël sur tous les fronts et que toute incitation à leur encontre était "inacceptable, dangereuse et digne de la plus ferme condamnation".

Le ministre a enfin exprimé son soutien au commandement militaire et aux soldats israéliens, affirmant qu'aucun désaccord public ne pouvait justifier le franchissement des "lignes rouges" de l'incitation contre ceux qui assument la responsabilité de la sécurité du pays.