Israel Katz fustige les juges du procès Netanyahou : « Une atteinte à la sécurité de l’État »

Dans une déclaration ferme, Israel Katz a estimé que la situation actuelle portait atteinte à la sécurité nationale. Selon lui, le fait que Benjamin Netanyahou doive interrompre sa présence au tribunal pour s’entretenir avec lui, via une ligne sécurisée, au sujet de dossiers urgents de défense, illustre l’absurdité de la poursuite du procès dans le contexte actuel.

« Au-delà du débat de principe sur la poursuite du procès de Netanyahou, au sujet duquel ma position en faveur de son annulation est claire, la réalité dans laquelle le Premier ministre doit sortir en plein procès pour me parler au téléphone rouge de questions sécuritaires urgentes, dans la situation complexe et sensible que nous connaissons actuellement, constitue une atteinte à la sécurité de l’État et une absurdité qui doit cesser », a déclaré Israel Katz.

https://x.com/i/web/status/2051629278727446770 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette réaction intervient après la décision des juges de ne répondre que partiellement à la demande de Benjamin Netanyahou, qui souhaitait être dispensé de certaines audiences en raison de la situation sécuritaire. Israel Katz a dénoncé une décision qu’il juge incompatible avec les impératifs de sécurité auxquels le chef du gouvernement doit faire face.

Le ministre de la Défense a également rappelé qu’il s’était déjà prononcé contre la poursuite du procès du Premier ministre dans les circonstances actuelles. Pour lui, les contraintes imposées à Benjamin Netanyahou au tribunal risquent d’entraver sa capacité à gérer des dossiers sensibles en temps réel.