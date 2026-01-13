Israël : le texte final de la loi sur la peine de mort pour les terroristes dévoilé

Le texte définitif du projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes, porté par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, a été publié pour la première fois mardi matin par le diffuseur public israélien Kan.

Selon le texte élaboré, l'exécution de la peine capitale se fera par pendaison. Le gardien chargé de cette tâche sera désigné par le commissaire du service pénitentiaire. La loi prévoit que l'identité des gardiens exécutants restera confidentielle et qu'une immunité pénale complète leur sera accordée.

Les terroristes condamnés seront détenus dans une installation séparée. Seuls les organismes autorisés pourront leur rendre visite, et les rencontres avec leurs avocats se dérouleront uniquement par visioconférence, sans contact physique. L'exécution devra intervenir dans un délai de 90 jours suivant le prononcé de la sentence. Assisteront à l'exécution le directeur de la prison, un représentant de l'autorité judiciaire, un contrôleur officiel et un représentant de la famille du terroriste.

Le texte final du projet de loi présenté par la députée Limor Son Har-Melech du parti de Ben Gvir Otzma Yehudit (Force juive) ne mentionne plus explicitement les auteurs du massacre du 7 octobre, mais traite de la question du pouvoir discrétionnaire du parquet et des aspects procéduraux de l'exécution.

Le projet de loi, examiné en commission de sécurité nationale présidée par le député Zvi Fogel, stipule qu'une peine de mort pourra être prononcée même sans que le parquet ne la demande. Le verdict pourra être rendu à la majorité simple, sans nécessiter l'unanimité des juges.

La loi établit une distinction entre la peine de mort pour un terroriste en Judée-Samarie, où elle sera obligatoire et où il sera possible de faire appel du verdict mais pas de la sentence et celle pour le reste du pays, où il sera possible de prononcer soit la peine de mort, soit la réclusion à perpétuité sans aucune possibilité de libération dans le cadre d'un accord futur.

Le ministre Ben Gvir a déclaré que la loi ne laisse pas le pouvoir discrétionnaire à la conseillère juridique du gouvernement, puisqu'elle permet d'imposer la peine de mort même contre son avis. "Nous ne nous reposerons pas et ne nous arrêterons pas tant que les terroristes ne seront pas exécutés, car celui qui a assassiné avec cruauté ne peut continuer à vivre et voir la lumière du jour. La peine de mort est nécessaire pour inspirer la crainte", a-t-il ajouté.