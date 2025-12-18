Israël : les partis orthodoxes obtiennent des budgets massifs après la levée de leur boycott

La commission des Finances de la Knesset a approuvé jeudi d'importants budgets destinés au secteur orthodoxe, au lendemain de la levée par les partis religieux de leur boycott des votes, qui avait permis à la coalition de faire passer plusieurs projets de loi controversés en lecture préliminaire.

Parmi les budgets approuvés figurent : 14,5 millions de shekels pour "l'entretien des tunnels du Mur occidental", 32,7 millions de shekels supplémentaires pour le ministère de Jérusalem et de la Tradition, 28 millions de shekels pour ce même ministère au titre du développement et d'autorisations antérieures, 22,7 millions pour des travaux d'infrastructure sur le tombeau du rabbin Shimon Bar Yo'hai à Meron, 8,5 millions pour la hiloula (anniversaire de la mort d'un saint) de Baba Salé, et 10 millions pour l'identité juive au ministère de l'Éducation.

D'autres enveloppes ont également été validées : 1,3 million de shekels pour l'Autorité de développement socio-économique du secteur orthodoxe, 3,2 millions pour le droit hébraïque et le renforcement des tribunaux rabbiniques, et 2 millions pour les fouilles archéologiques de la Jérusalem antique.

En juillet dernier, les partis orthodoxes avaient annoncé une intensification de leur confrontation avec la coalition par le biais d'un boycott des votes à la Knesset. Initialement, l'ordre du jour parlementaire prévoyait cinq projets de loi différents, dont trois émanant du gouvernement, certains à des stades assez avancés, mais ils avaient finalement été retirés en raison du boycott des partis religieux.

Mercredi, après la levée du boycott, plusieurs textes controversés ont été adoptés en lecture préliminaire, notamment une proposition imposant des amendes aux "perturbateurs de l'identité juive dans l'espace public" et un projet permettant à un algorithme informatique de remplacer le président de la Cour suprême Amit dans la sélection des juges de cette même Cour.

Cette séquence illustre le poids politique considérable des partis orthodoxes au sein de la coalition gouvernementale et leur capacité à obtenir des avantages budgétaires substantiels en échange de leur soutien parlementaire.