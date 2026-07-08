Israël passe sous la moyenne mondiale pour la représentation des femmes au Parlement

À l’approche des prochaines élections, la place des femmes à la Knesset inquiète la commission parlementaire chargée du statut des femmes et de l’égalité de genre. Selon les données présentées devant ses membres, Israël se classe désormais au 97e rang sur 189 pays en matière de représentation féminine au Parlement.

Sur les 120 députés de la Knesset actuelle, seules 31 sont des femmes, soit 26 % de l’assemblée. Lors de l’élection de la 25e Knesset, elles n’étaient que 29 à avoir été élues, représentant alors 24 % des députés. Ce chiffre a légèrement augmenté à la faveur de démissions et de remplacements, mais reste inférieur à la moyenne mondiale, qui s’élève à 27,5 %.

La représentation féminine au Parlement israélien stagne depuis près d’une décennie. Le record avait été atteint lors de la législature 2015-2019, avec 37 élues. Depuis, leur nombre oscille autour de 30.

Présidente par intérim de la commission, la députée Adi Azuz, de Yesh Atid, a assuré que le combat se poursuivrait. "Nous n’abandonnerons pas. Nous ne nous contenterons pas de maintenir la situation actuelle : nous vous apporterons une Knesset avec une majorité féminine dans les partis libéraux", a-t-elle déclaré.

La députée Sharon Nir, de Israël Beytenou, a de son côté mis en garde contre une tendance préoccupante. "Nous voyons une courbe qui, au mieux, stagne, et au pire, comme lors de la dernière Knesset, recule", a-t-elle affirmé.

La commission a appelé les partis à promouvoir davantage de candidates en positions éligibles sur leurs listes. Elle a également demandé aux autorités de renforcer la lutte contre les dégradations d’affiches électorales mettant en scène des femmes, après la présentation de cas documentés par des organisations de défense des droits des femmes.

Le débat est d’autant plus sensible que les deux partis ultraorthodoxes représentés à la Knesset, Shas et Judaïsme unifié de la Torah, ne présentent aucune femme sur leurs listes électorales.

Cette alerte intervient dans un contexte plus large de tensions autour de la place des femmes dans l’espace public israélien. Plus tôt cette semaine, la commission de l’Éducation de la Knesset a approuvé l’avancement d’un projet de loi visant à élargir la séparation hommes-femmes dans l’enseignement supérieur, avant ses deux dernières lectures en séance plénière. Le texte permettrait aux universités et collèges de proposer des programmes de master et de doctorat séparés selon le genre, sous réserve de l’approbation du Conseil de l’enseignement supérieur.

La députée Naama Lazimi, du parti Les Démocrates, a vivement dénoncé ce qu’elle a qualifié de "terrible loi", estimant que les élus qui s’opposent à la présence de femmes à la Knesset, ou dont les partis leur interdisent de se présenter, "n’ont aucun droit de nous priver de nos libertés et de nos droits".