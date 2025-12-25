Israël restitue à la Jordanie la dépouille du terroriste auteur de l'attentat du poste-frontière Allenby

Israël a restitué jeudi à la Jordanie le corps d'Abdel Muttaleb al-Qaisi, le citoyen jordanien responsable de l'attentat meurtrier perpétré en septembre dernier au poste-frontière Allenby, selon des informations rapportées par les médias palestiniens.

L'attaque, qui s'est produite au passage Allenby à la frontière jordanienne, avait coûté la vie à deux militaires israéliens : le lieutenant-colonel de réserve Yitzhak Harush, 68 ans, de Jérusalem, officier de l'unité de réserve 309 de l'administration civile, et le sergent Oren Hershko, 20 ans, de Tel Mond, sergent de liaison avec les forces étrangères de la brigade Tevel.

Le terroriste, Abdel Muttaleb al-Qaisi, né en 1968, était un chauffeur jordanien embauché par l'armée jordanienne pour transporter de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Il s'était présenté du côté jordanien à bord d'un camion d'aide humanitaire, dissimulant un pistolet et un couteau, avant d'ouvrir le feu sur les soldats présents. Les forces de sécurité ont riposté et l'ont neutralisé sur place.

Cette restitution de dépouille intervient plus de trois mois après les faits, dans un contexte de tensions persistantes dans la région.