Israël : tempête politique après les propos explosifs de Naftali Bennett sur les orthodoxes et l’armée

Une vive controverse a éclaté en Israël après des déclarations de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett accusant l’évitement du service militaire de "tuer nos soldats". Ses propos, visant la non-conscription d’une large partie du public orthodoxe, ont provoqué une réaction immédiate de l’organisation Emet LeYaakov, qui lui a adressé une lettre exigeant des excuses publiques et le retrait de ses déclarations.

Dans ce courrier, l’organisation affirme avoir saisi la police israélienne afin d’examiner d’éventuelles implications pénales et annonce vouloir contacter plusieurs organismes en Israël et à l’étranger spécialisés dans la prévention de l’incitation à la haine. Elle estime que les propos de Bennett ne relèvent pas d’un dérapage, mais d’une accusation délibérée imputant la mort de soldats à un groupe civil entier.

L’association qualifie cette sortie de "grave accusation collective, scandaleuse et sans précédent", jugeant qu’elle franchit toutes les limites du débat démocratique. Elle avertit également que ce type de rhétorique pourrait encourager des actes hostiles contre la communauté orthodoxe.

Emet LeYaakov rejette aussi l’usage du terme "refus de servir" pour désigner les étudiants des yeshivot, estimant qu’il s’agit d’une déformation de la réalité. Selon l’organisation, ces jeunes consacrent en moyenne neuf années consécutives à l’étude religieuse, ce qu’elle présente comme une forme de service national unique dans le pays.

La lettre reproche en outre à Naftali Bennett de concentrer ses critiques sur les seuls orthodoxes tout en ignorant d’autres secteurs de la société qui ne servent pas non plus dans l’armée. Elle exige qu’il précise publiquement qu’il ne tient pas les étudiants religieux responsables de la mort de soldats et qu’il présente des excuses "claires, explicites et sans ambiguïté", faute de quoi des mesures juridiques et publiques seraient engagées.

À l’origine de la polémique, une interview accordée lundi à Kan, dans laquelle Bennett a déclaré : "Je vais dire quelque chose que je n’ai jamais dit auparavant : le refus de servir tue nos soldats". Il a ensuite assumé pleinement ses propos, affirmant que les réservistes souffrent d’un épuisement extrême, ce qui nuit selon lui à l’efficacité opérationnelle et coûte des vies sur le terrain.

L’ancien chef du gouvernement a également proposé de contraindre à l’enrôlement quelque 100 000 jeunes orthodoxes en âge de servir, en supprimant les financements publics versés à ceux qui ne servent pas, ne travaillent pas ou n’étudient pas dans des établissements enseignant les matières générales. Il a accusé le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ainsi que ses alliés Aryeh Deri et Yitzhak Goldknopf, d’entretenir ce système par des transferts financiers massifs.