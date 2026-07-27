Itamar Ben Gvir acte sa rupture électorale avec Betsalel Smotrich

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé qu'il n'envisageait pas de se présenter de nouveau aux élections sur une liste commune avec le Parti du sionisme religieux de Betsalel Smotrich, estimant que les deux formations s'adressent à des électorats « fondamentalement différents ».

Lors d'un entretien accordé à 103FM, Ben Gvir a affirmé que son parti Otzma Yehudit visait un public plus large que celui de son partenaire de coalition. « Ils s'adressent à un secteur très spécifique du sionisme religieux. Moi, je m'adresse à tous les Israéliens », a-t-il déclaré, tout en saluant le travail de Smotrich en faveur du mouvement des implantations.

Le ministre a également mis en garde contre la formation d'un large gouvernement d'union après les prochaines élections. Il s'est dit préoccupé par la volonté exprimée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou de gouverner avec des personnalités comme Gadi Eisenkot ou Naftali Bennett, estimant qu'une telle coalition empêcherait la mise en œuvre de réformes judiciaires et d'autres mesures portées par la droite.

Interrogé sur Gaza, Ben Gvir a réitéré son opposition au projet de Conseil de la paix destiné à participer à la gestion de l'après-guerre. Selon lui, le Hamas cherche uniquement à se réarmer et « avec le Hamas, on ne parle qu'à travers le viseur ». Il a ajouté que sa capacité d'influence sur les décisions gouvernementales serait renforcée si son parti obtenait entre 12 et 15 sièges lors des prochaines élections.

Le ministre a enfin défendu sa politique carcérale, affirmant que les conditions de détention des prisonniers de sécurité avaient profondément changé sous son mandat. Il a assuré que les responsables des services de sécurité lui avaient reconnu un rôle majeur dans ce durcissement.