L’opposition redoute un rapprochement politique entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou

Les récentes déclarations de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett ont ravivé les inquiétudes au sein de l’opposition, où plusieurs responsables soupçonnent la préparation d’un scénario politique inattendu impliquant un retour au pouvoir aux côtés de Benjamin Netanyahou.

Lors d’une conférence organisée lundi soir, Bennett a affirmé qu’il n’envisageait pas de s’asseoir dans une coalition incluant les partis ultra-orthodoxes ni les formations arabes. Si cette position a été présentée comme un marqueur idéologique clair, elle est interprétée par plusieurs acteurs politiques comme un signal ambigu. Selon eux, ces lignes rouges excluent de fait la plupart des configurations permettant l’émergence d’une alternative gouvernementale crédible, à l’exception d’une alliance avec Netanyahou.

Des sources au sein de l’opposition rappellent que Bennett s’est engagé à plusieurs reprises, lors de discussions à huis clos comme dans des déclarations publiques, à ne pas coopérer avec les partis arabes et ultra-orthodoxes. « La signification de ces engagements est limpide : ils ferment toutes les portes, sauf celle qui mène à une coalition avec Netanyahou », affirme un responsable politique cité par la presse israélienne.

Ces mêmes sources soulignent que, malgré de nombreuses sollicitations, Bennett s’abstient toujours de déclarer explicitement qu’il exclut toute participation à un gouvernement dirigé par Netanyahou. Cette absence de démenti clair, tant en public qu’en privé, alimente la méfiance et renforce les soupçons d’un calcul politique délibéré.

« On ne peut pas se présenter comme une alternative au pouvoir tout en laissant ouverte la seule option qui ramène Netanyahou aux commandes », estime un autre membre de l’opposition, appelant à davantage de transparence. Plusieurs observateurs rappellent enfin que Bennett a, par le passé, payé le prix politique de promesses non tenues, ce qui expliquerait, selon ses détracteurs, sa réticence actuelle à s’engager clairement sur ce point.