La Cour suprême évoque un possible report électoral en cas d’extrême urgence

Le vice-président de la Cour suprême israélienne, Noam Solberg, qui préside également la Commission électorale centrale, a déclaré qu'un report limité des élections pourrait être justifié en cas de situation d'urgence empêchant la tenue d'un scrutin libre et équitable.

Selon le site d'information Ynet, ces propos ont été tenus lors d'une conférence organisée à l'Université hébraïque de Jérusalem.

Noam Solberg a toutefois insisté sur le fait qu'un tel report ne pourrait en aucun cas être utilisé par le gouvernement pour prolonger son mandat, soulignant qu'il ne devrait être envisagé qu'en « dernier recours ».

Le magistrat a également appelé la Commission électorale centrale à se préparer à tous les scénarios afin d'éviter de se retrouver dans une situation où un report des élections deviendrait nécessaire.

D'après le quotidien Israel Hayom, Noam Solberg a également évoqué le contexte actuel en déclarant que « seul un idiot pourrait nier que nous traversons une crise ». Il a notamment cité la situation sécuritaire, les profondes divisions au sein de la société israélienne, le brouillage des limites entre ce qui est acceptable ou non, les tentatives d'ingérence étrangère ainsi que les défis posés par l'intelligence artificielle.

Ses déclarations interviennent à quelques mois des prochaines élections législatives et alors que le débat politique reste marqué par les questions de sécurité et les tensions institutionnelles.