La Knesset approuve la loi sur les arrangements grâce au soutien des orthodoxes

La Knesset a validé dans la nuit de lundi à mardi la décision de scinder la loi sur les arrangements, un texte clé intégrant des modifications législatives nécessaires à la politique économique du gouvernement accompagnant le budget de l’État. Le vote en séance plénière s’est soldé par une courte majorité : 60 députés ont soutenu la décision, contre 56 opposants.

Cette approbation a été rendue possible grâce au soutien des partis orthodoxes, notamment Shas et Degel HaTorah, après d’intenses négociations avec les conseillers juridiques de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Les discussions ont porté principalement sur le projet de loi encadrant l’exemption de service militaire pour les étudiants des yeshivot.

Les représentants orthodoxes ont accepté d’abandonner une clause controversée qui aurait permis d’abaisser les objectifs de recrutement des étudiants en Torah au sein de Tsahal. Ce dispositif, jugé juridiquement fragile, devait être supprimé afin d’augmenter les chances de validation du texte par la Cour suprême. Un compromis a également été trouvé sur la possibilité que la loi soit adoptée sous forme de mesure temporaire.

En revanche, plusieurs points de friction demeurent. Les partis orthodoxes continuent de réclamer l’annulation rétroactive des ordres de mobilisation déjà émis ainsi que l’absence de sanctions immédiates et lourdes à l’encontre des réfractaires, deux exigences rejetées à ce stade par les juristes de la Knesset. Les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours, un soutien durable des orthodoxes étant indispensable à l’adoption du budget dans les délais impartis.

Ces derniers jours avaient été marqués par de fortes tensions : lors du vote en première lecture du budget de l’État pour 2026, le texte n’avait été adopté que de justesse, certains députés d’Agoudat Israel ayant voté contre. Finalement, après avoir obtenu l’aval de leur autorité rabbinique de référence, les dirigeants orthodoxes ont accepté de soutenir le processus budgétaire, estimant que des marges de compromis restaient ouvertes sur la question sensible de l’exemption de service militaire.