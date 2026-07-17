La Knesset vote la prolongation à 32 mois du service militaire obligatoire des hommes

La Knesset a approuvé la prolongation à 32 mois de la durée du service militaire obligatoire pour les hommes, par 43 voix contre 12, avec une abstention. Le texte a été adopté malgré les réserves répétées de Tsahal, qui réclamait un retour à un service de 36 mois afin de répondre à ses besoins croissants en effectifs.

La durée du service obligatoire masculin avait longtemps été fixée à trois ans avant d'être ramenée à 32 mois en 2015, puis à 30 mois en 2020. Elle avait ensuite été de nouveau portée à 32 mois, tandis que la réduction prévue à 30 mois avait été reportée. En août 2024, en pleine guerre, le service avait néanmoins automatiquement été raccourci à 30 mois.

La première promotion concernée par cette nouvelle durée devait être démobilisée en janvier 2027, une échéance qui risquait d'aggraver les pénuries de personnel au sein de l'armée. Selon Tsahal, le maintien du service à 30 mois aurait entraîné un déficit supplémentaire de plusieurs milliers de soldats.

L'armée affirme avoir besoin de toute urgence de 12 000 nouvelles recrues, dont 7 000 combattants, afin de soulager les unités d'active et les réservistes, fortement sollicités par plusieurs années de guerre sur différents fronts.

Le texte adopté prévoit toutefois que la durée du service obligatoire soit de nouveau ramenée à 30 mois à partir de juin 2029. Tsahal estime pour sa part que le passage à 32 mois reste insuffisant et qu'un retour à 36 mois serait nécessaire pour atteindre ses objectifs opérationnels et faire face durablement à la crise des effectifs.