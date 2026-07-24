Le bureau de Benjamin Netanyahou accuse Naama Lazimi de "diffamer Israël" à l'étranger

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a vivement réagi à l'interview accordée par la députée Naama Lazimi au magazine Le Point, dans laquelle l'élue de gauche qualifie le chef du gouvernement de "tyran" et estime que sa réélection pourrait marquer la fin de la démocratie israélienne.

Selon une réaction obtenue par le journaliste Jonathan Serero pour i24NEWS, un haut responsable du Likoud a accusé la députée du parti Les Démocrates de poursuivre à l'étranger le combat politique mené contre le gouvernement en Israël.

"Le parti de Kaplan continue de mener sa lutte politique interne tout en diffamant l'État d'Israël dans le monde et en portant atteinte à son statut, tout comme ces personnes irresponsables l'ont fait pendant la période de protestation", a déclaré ce responsable.

Dans l'entretien publié mercredi par Le Point, Naama Lazimi affirme que Benjamin Netanyahou a choisi de devenir "un tyran". Le magazine présente la députée comme l'une des figures de l'opposition de gauche et rapporte sa conviction selon laquelle un nouveau mandat du Premier ministre constituerait une menace pour le caractère démocratique de l'État d'Israël.

La réaction du Likoud vise notamment à présenter les déclarations de Naama Lazimi comme une tentative d'exporter les divisions politiques israéliennes sur la scène internationale. La référence au "parti de Kaplan" renvoie au mouvement de contestation antigouvernemental qui organise depuis plusieurs années des manifestations autour de la rue Kaplan à Tel-Aviv.

Naama Lazimi, membre du parti Les Démocrates, est régulièrement présente dans les mobilisations contre le gouvernement et compte parmi les critiques les plus virulentes de Benjamin Netanyahou au sein de la Knesset.