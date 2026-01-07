Le Likoud prépare les élections et mise sur une alliance entre Ben Gvir et Smotrich

L'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou multiplie les consultations pour organiser les futures alliances électorales au sein de la coalition. Selon la chaîne Kan, l'option privilégiée par le Likoud serait une candidature commune entre les partis Otzma Yehudit (Force juive) et le Sionisme religieux, malgré l'hostilité manifeste entre le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich.

Cette alliance, accompagnée d'une "compensation" sous forme de place protégée sur la liste du Likoud, permettrait au colonel de réserve Ofer Winter de se présenter séparément à la tête d'un parti indépendant. L'objectif serait de capter des voix auprès des électeurs de Naftali Bennett ou d'Avigdor Lieberman au profit du bloc Netanyahou, tout en exerçant une pression sur Yoaz Hendel pour le contraindre à une fusion.

Les tentatives pour constituer un tel parti incluent actuellement une "bourse aux noms" comprenant notamment Dedi Simhi et le député Almog Cohen, actuellement membre d'Otzma Yehudit. Les dirigeants des partis concernés ne sont toutefois pas associés à ces consultations.

Une autre option envisagée consisterait à rapprocher Smotrich et le colonel Winter, dans l'espoir d'éloigner le Sionisme religieux du seuil électoral, tandis que Ben Gvir se présenterait séparément avec son parti. Cependant, ni Smotrich ni Winter ne manifestent d'intérêt pour une telle union.

Une candidature isolée de Ben Gvir pourrait s'avérer dangereuse en elle-même, et ce type de division ne permettrait pas de transférer des voix depuis les partis de droite extérieurs au bloc Netanyahou, craignent les stratèges du Likoud.