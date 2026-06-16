Les partis orthodoxes bloquent la commission des Finances et paralysent la coalition

La commission des Finances de la Knesset a été contrainte d'annuler une réunion consacrée à des modifications du budget 2026 après la menace des députés orthodoxes de bloquer les transferts budgétaires soumis à son approbation. À l'origine de ce bras de fer : l'absence de progrès sur un projet de loi visant à rétablir les subventions aux crèches pour les familles des étudiants des yeshivot soumis à l'obligation de conscription mais qui ne servent pas dans l'armée.

Moshe Gafni, président de la faction Degel HaTorah au sein du parti Judaïsme unifié de la Torah, a informé la coalition que les deux représentants de son mouvement à la commission voteraient contre tous les transferts budgétaires tant qu'aucune avancée ne serait enregistrée sur ce texte. Cette menace a conduit à l'annulation de la séance prévue.

Une source politique orthodoxe a déclaré au Times of Israel que les chances de voir le projet de loi adopté restent faibles en raison de l'absence de majorité parlementaire. Dans ce contexte, les partis orthodoxes entendent poursuivre le boycott des initiatives législatives de la coalition, entamé la veille.

L'opposition a vivement réagi à cette nouvelle démonstration de force. Vladimir Beliak, député de Yesh Atid et membre de la commission des Finances, a accusé les représentants des "insoumis à la conscription" de perturber le fonctionnement des ministères et de bloquer des transferts de fonds destinés notamment aux services sociaux.

Pour l'élu de l'opposition, cette crise illustre l'état de fragilité de la coalition gouvernementale. "C'est une coalition en plein désarroi, une Knesset paralysée", a-t-il déclaré, appelant à mettre fin à cette situation par la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections.