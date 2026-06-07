Likoud : la demande d’exclusion de Yoav Gallant rejetée

Le tribunal interne du Likoud a rejeté à l’unanimité les requêtes visant à exclure l’ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, du parti au pouvoir dirigé par Benjamin Netanyahou.

Les juges ont vivement critiqué plusieurs positions prises par Gallant, notamment son opposition à la réforme judiciaire portée par le gouvernement et ses réserves concernant les exemptions du service militaire accordées aux étudiants des yeshivot. Ils ont toutefois estimé qu’aucun fondement statutaire ne permettait son exclusion.

Les recours avaient été déposés par des membres du Likoud avec le soutien du conseiller juridique du parti. Ils accusaient Gallant d’avoir enfreint les principes du mouvement, entravé l’action gouvernementale et favorisé l’opposition.

Le tribunal a rejeté ces arguments, jugeant les preuves insuffisantes. Les magistrats ont souligné que la responsabilité première d’un député est envers l’État et ses citoyens, et non envers son parti politique. Ils ont également estimé qu’il revenait aux électeurs, et non aux instances disciplinaires du parti, de juger si Gallant avait agi dans l’intérêt national.

Les juges ont en outre mis en garde contre l’utilisation d’accusations de déloyauté comme instrument de règlement de comptes internes.

Yoav Gallant avait quitté la Knesset en janvier 2025, quelques mois après avoir été limogé par Benjamin Netanyahou de son poste de ministre de la Défense. En mars dernier, il avait annoncé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections prévues en octobre.

L’ancien ministre affirme avoir été évincé en raison de ses positions en faveur de la conscription des orthodoxes, de la conclusion d’un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas et de la création d’une commission d’enquête d’État sur les événements du 7 octobre 2023.