Revers pour Netanyahou et Smotrich : la Knesset rejette l’extension d’une exonération de TVA

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a essuyé un revers lundi soir à la Knesset, qui a rejeté son projet d’élargir l’exonération de TVA sur certains produits importés. Le texte a été repoussé par 50 voix contre 25, révélant des fractures au sein même de la coalition gouvernementale.

Plusieurs députés du Likoud ont voté contre la mesure, parmi lesquels Yuli Edelstein, David Bitan, Eli Dallal, Sasson Guetta, Shalom Danino, Hanoch Milwidsky, Akram Hasson et Osher Shkalim. Deux élus d’Otzma Yehudit, Amichai Eliyahu et Limor Son Har-Melech, se sont également opposés au texte. À ces défections se sont ajoutés les votes négatifs d’Avi Maoz et d’Yitzhak Goldknopf. De nombreux députés orthodoxes ainsi que plusieurs ministres de premier plan étaient absents au moment du scrutin.

La mesure défendue par Smotrich visait à élargir les exemptions de TVA sur des biens importés, dans le but affiché de réduire le coût de la vie. Son rejet constitue un camouflet pour le ministre et, indirectement, pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont le gouvernement dépend d’une majorité fragile.

Dans une réaction virulente, Smotrich a accusé ce qu’il a qualifié de "gauche économique" au sein du Likoud de nuire aux citoyens au profit de monopoles et d’arrière-pensées politiques liées aux primaires du parti. Selon lui, alors que Netanyahou se concentre sur les enjeux sécuritaires, certains députés de la majorité mèneraient des calculs politiciens en s’alliant à l’opposition pour faire échouer une mesure destinée, d’après lui, à alléger la charge financière des ménages.

Le ministre des Finances a toutefois annoncé son intention de ne pas en rester là. Il a indiqué qu’il signerait prochainement un nouvel ordre similaire et qu’il poursuivrait ses efforts pour rendre la vie plus abordable en Israël. "Je ne céderai pas", a-t-il affirmé, promettant de continuer à défendre ce qu’il considère comme l’intérêt public.