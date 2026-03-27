Sondage : Ben Gvir progresse, Lapid recule, l’impasse politique persiste en Israël

Un sondage réalisé par l’institut Lazar pour le quotidien Maariv met en lumière un rééquilibrage des forces politiques en Israël, marqué par le renforcement du parti Otzma Yehudit d’Itamar Ben-Gvir et l’affaiblissement de Yesh Atid dirigé par Yair Lapid.

Selon cette enquête, si des élections avaient lieu aujourd’hui, le Likud arriverait en tête avec 26 sièges, suivi par une formation menée par Naftali Bennett, créditée de 21 mandats. Le parti « Yashar! » de Gadi Eisenkot obtiendrait 13 sièges, devant les Démocrates (10) et Yisrael Beytenu (9). Otzma Yehudit atteindrait également 9 sièges, confirmant sa progression.

À l’inverse, Yesh Atid reculerait à 7 sièges, au même niveau que United Torah Judaism, tandis que Shas obtiendrait 8 sièges. Les partis arabes Hadash-Ta'al et Ra'am seraient crédités de 5 sièges chacun. Plusieurs formations, dont le Parti sioniste religieux, Bleu-Blanc ou Balad, ne franchiraient pas le seuil électoral.

Le sondage explore également l’hypothèse d’une liste commune entre Eisenkot et Bennett. Dans ce scénario, une telle alliance deviendrait la première force politique avec 32 à 33 sièges, selon le leadership.

Malgré ces recompositions, l’équilibre des blocs reste inchangé. Le bloc pro-gouvernemental atteindrait 50 sièges, tandis que l’opposition, sans les partis arabes, en totaliserait 60. Les formations arabes détiendraient 10 sièges, devenant incontournables pour toute majorité alternative. En l’état, le bloc de gauche ne pourrait former un gouvernement sans leur soutien, confirmant une impasse politique persistante.