Vives tensions à la Knesset autour de la commission d'enquête sur le 7 octobre

La commission constitutionnelle de la Knesset a examiné lundi un projet de loi visant à établir une commission d'enquête nationale sur les événements du 7 octobre. La séance a été marquée par de fortes tensions et des manifestations de protestation.

Avant le début des débats, plusieurs manifestants se sont rassemblés brandissant des pancartes et portant des t-shirts réclamant la création d'une commission d'enquête d'État. À l'extérieur du Parlement, le Conseil d'Octobre a installé une infrastructure symbolique en faveur d'une telle commission.

Ouvrant la session, le président de la commission constitutionnelle, le député Simcha Rothman, a déclaré : "L'enquête sur le massacre du 7 octobre est importante pour les familles endeuillées mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Ce sujet n'appartient exclusivement à personne. En tant que président de commission, je maintiendrai fermement l'ordre des débats et n'autoriserai pas les organisations qui ont annoncé vouloir faire exploser la discussion à le faire."

Parallèlement aux travaux de la commission constitutionnelle, les membres du Conseil d'Octobre ont organisé une "réunion d'urgence" de protestation dans une autre salle de la Knesset. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, y a affirmé : "Les personnes assises dans la salle voisine ne sont pas les enquêteurs, ce sont ceux qui doivent faire l'objet de l'enquête. L'opposition ne collaborera pas avec cela. Le premier mois du prochain gouvernement, nous établirons une commission d'enquête d'État qui s'assurera que cela ne se reproduise plus."

Einav Zangauker, mère de l'ancien otage Matan Zangauker, a témoigné lors de cette réunion parallèle : "Deux années entières où le gouvernement a abandonné mon Matan et les autres otages. Nous avons essayé d'obtenir des réponses, mais tous les dirigeants politiques ont décidé de fuir leurs responsabilités et de rejeter la faute sur d'autres. La seule façon de réparer cette fracture est d'abord d'établir une commission d'enquête d'État. Le gouvernement se précipite vers une commission de blanchiment."

L'ancien ministre Dan Meridor a déclaré lors de cette réunion d'urgence : "Nous sommes maintenant dans une bataille pour l'avenir de l'État. Le projet de nos vies s'enfonce dans une ruelle sombre."

À noter qu'une manifestante portant un t-shirt avec l'inscription "Les excuses sont terminées, commission d'enquête d'État maintenant" s'est vue interdire l'accès à la Knesset par les agents de sécurité en raison de ce vêtement.