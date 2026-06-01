Yaïr Lapid appelle Gadi Eisenkot à le rejoindre pour "sauver l'État d'Israël"

Le chef de l'opposition et président du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a lancé lundi un appel public à Gadi Eisenkot pour qu'il rejoigne ses rangs en vue des prochaines élections. Lors de la réunion de son groupe parlementaire, Lapid a estimé qu'une alliance entre les deux formations permettrait de remporter le scrutin et d'offrir à Israël "un nouveau départ". Saluant les qualités et les valeurs de l'ancien chef d'état-major, il a affirmé que le premier défi consistait à unifier le camp national-libéral et sioniste afin de constituer une alternative crédible au gouvernement actuel.

Selon Lapid, Israël a besoin d'un leadership capable de restaurer la stabilité, l'efficacité et la cohésion nationale. Il a insisté sur la nécessité de rassembler les différentes composantes du centre et de la droite libérale avant toute échéance électorale, estimant qu'aucune victoire n'était possible sans cette union préalable.

De son côté, le président d'Israël Beitenou, Avigdor Liberman, a vivement critiqué la conduite de la guerre sur le front nord. Il a affirmé que l'État hébreu aurait dû frapper plus durement le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth dès le début du conflit. Selon lui, les responsables politiques limitent excessivement la liberté d'action de Tsahal, au détriment de la sécurité des soldats et des habitants du nord du pays.

Liberman s'en est également pris aux manifestations de juifs ultra-orthodoxes contre la conscription, dénonçant une situation qu'il juge intenable alors que des milliers de soldats continuent de servir sur les différents fronts. Concernant le Liban, il a estimé que les opérations militaires répétées menées depuis des décennies n'avaient pas permis de résoudre durablement la menace du Hezbollah, appelant le gouvernement à rechercher une "victoire décisive" plutôt qu'à poursuivre une stratégie d'usure.