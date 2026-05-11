Yaïr Lapid réclame la dissolution immédiate de la Knesset et des élections anticipées

Le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid a appelé lundi à une dissolution rapide de la Knesset afin d’organiser des élections anticipées dès cet été, accusant le gouvernement de Benjamin Netanyahou de faire dériver Israël vers une crise politique et démocratique.

S’exprimant devant les journalistes avant la réunion hebdomadaire de son parti Yesh Atid, Lapid a demandé que le Parlement soit dissous dès la semaine prochaine, au lieu d’attendre les élections prévues le 27 octobre prochain.

« Ne traînons pas encore tout un été de corruption et de haine fratricide », a-t-il lancé. « Mettons fin à cela avant que davantage de dommages irréversibles ne soient causés à l’État. »

Selon lui, le Likoud et ses alliés ont déposé « une série de lois antidémocratiques », certaines constituant, d’après lui, « une tentative flagrante de voler les élections ».

Si la Knesset était dissoute dès la semaine prochaine, le scrutin pourrait théoriquement se tenir dès la mi-août.

Yaïr Lapid apparaissait lors de cette conférence de presse aux côtés du logo du parti « Ensemble », la nouvelle alliance politique qu’il forme avec l’ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Le chef de l’opposition affirme que cette union est désormais la principale force du camp anti-Netanyahou.

« Dans tous les sondages possibles, Ensemble est le plus grand parti du camp », a-t-il assuré. Yair Lapid a également tendu la main à Gadi Eisenkot, dirigeant du nouveau parti Yashar, après les critiques de ce dernier sur l’absence d’union globale de l’opposition.

« Gadi devrait rejoindre cette union. Nous serions heureux de l’avoir avec nous », a affirmé Yair Lapid.