24 ans après avoir été sauvé d’un attentat il donne un rein au frère de son sauveur

Ce qui devait être un don anonyme de rein s’est transformé en une incroyable histoire de hasard et de survie à l’hôpital Beilinson. Quelques jours avant la greffe, le donneur et le receveur ont découvert que leurs vies étaient déjà liées par un attentat perpétré 24 ans plus tôt.

En 2002, en pleine Seconde Intifada, un terroriste s’était infiltré dans l’académie prémilitaire d’Atzmona, dans le Goush Katif, alors situé dans la bande de Gaza. Cinq étudiants avaient été tués et plusieurs autres blessés.

Eyal Tam, commandant de l’équipe d’intervention d’urgence de la communauté, avait neutralisé l’assaillant et empêché un bilan encore plus lourd. Son intervention avait notamment sauvé Yonatan Rom, enseignant au sein de l’académie.

Près de 24 ans après l’attentat, Yonatan Rom avait décidé de faire don d’un rein de manière altruiste. N’étant pas compatible avec la patiente initialement désignée, il avait accepté de poursuivre sa démarche dans le cadre du programme israélien de dons croisés.

Il devait ainsi donner son rein à une personne qu’il n’avait jamais rencontrée. Peu avant l’opération, réalisée la semaine dernière à l’hôpital Beilinson, Yonatan Rom avait fait la connaissance de son receveur, Reuven Tam.

Au cours de leur conversation, les deux hommes avaient découvert que Reuven était le frère d’Eyal Tam, l’homme qui avait neutralisé le terroriste à Atzmona et sauvé la vie de Yonatan Rom.

« Rien de tout cela n’était prévu. Reuven m’a annoncé qu’il était le frère d’Eyal. Son frère m’a sauvé la vie il y a 24 ans et aujourd’hui, je sauve la sienne grâce à mon rein », a raconté le donneur.

« Nous nous sentons très bien. Je veux remercier Yonatan de m’avoir offert une nouvelle chance de vivre. Nous espérons rester amis pour le restant de nos jours », a déclaré Reuven Tam après la greffe.

Le docteur Eviatar Nesher, directeur du département des transplantations de l’hôpital Beilinson, a qualifié cette rencontre de « boucle presque inimaginable ».

« Parmi tous les donneurs et tous les patients en attente d’un rein, ce sont précisément ces deux personnes qui ont été réunies », a-t-il souligné.

Selon Anat Briger, coordinatrice des transplantations, cette coïncidence a bouleversé les équipes médicales. « Yonatan aurait pu être associé à de nombreux autres receveurs. Quelles étaient les chances qu’il soit mis en relation avec l’homme dont le frère lui avait autrefois sauvé la vie lors d’un attentat ? ».