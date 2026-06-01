Avant son meurtre, Merav accusait son mari de s’en prendre à son fils

De nouveaux éléments ont été révélés dans l’enquête sur le meurtre de Merav Vanunu, tuée en avril à Beersheva.

Selon i24NEWS, une amie proche de la victime a raconté aux enquêteurs que Merav lui avait confié son désir de divorcer. Elle aurait également affirmé que son mari, Lior Vanunu, « n’aimait pas » son fils issu d’un premier mariage et « s’en prenait constamment à lui ».

L’enquête indique aussi qu’avant le meurtre, le suspect aurait laissé une lettre demandant que l’on s’occupe uniquement de ses enfants biologiques.

Merav Vanunu avait été retrouvée sans vie le 20 avril dans son appartement de Beersheva. Son fils de 9 ans avait été découvert grièvement blessé, avec de nombreuses plaies à l’arme blanche. L’enfant, qui n’est pas le fils biologique du suspect, a pu dire aux secours que son beau-père l’avait attaqué.

Les deux enfants communs du couple se trouvaient également dans l’appartement au moment des faits, mais n’ont pas été blessés.

La police a arrêté Lior Vanunu, 39 ans, sur les lieux. Un couteau soupçonné d’avoir servi à l’attaque a été saisi. Selon l’enquête, il aurait été nettoyé à l’eau de Javel, mais des traces de sang appartenant à la victime et à son fils y auraient été retrouvées.

Le suspect affirme ne pas se souvenir des faits et dit souffrir de schizophrénie, sous traitement médicamenteux. Une première expertise psychiatrique l’a toutefois déclaré apte à la détention. Une nouvelle évaluation est attendue avec le dépôt de l’acte d’accusation.

Le parquet a annoncé que l’enquête était terminée et qu’un acte d’accusation contre Lior Vanunu devrait être déposé dans les prochains jours.