Le Hezbollah doit cesser les tirs en premier, selon un responsable américain

Les États-Unis poursuivent leurs efforts diplomatiques pour tenter d’obtenir une désescalade entre Israël et le Liban. Selon un responsable américain s’exprimant sous couvert de l’anonymat, le secrétaire d’État Marco Rubio s’est entretenu dimanche soir avec le président libanais Joseph Aoun ainsi qu’avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet des négociations en cours. Washington estime que la responsabilité d’un apaisement repose avant tout sur le Hezbollah, dont les tirs contre le territoire israélien se poursuivent malgré les discussions engagées. « Afin de faire avancer ces pourparlers, les États-Unis ont proposé un plan clair : le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s’abstiendrait de toute escalade à Beyrouth », a déclaré le responsable américain. Cette initiative intervient alors que les tensions restent élevées à la frontière israélo-libanaise. Ces dernières heures, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le Liban vers le nord d’Israël, tandis que Tsahal a mené de nouvelles frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban.