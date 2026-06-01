LIVE BLOG | Nouvel échange de frappes entre les États-Unis et l’Iran
L’armée américaine affirme avoir mené plusieurs frappes contre des installations militaires iraniennes après la destruction d’un drone américain au-dessus des eaux internationales.
Tsahal intercepte deux roquettes et abat un drone du Hezbollah
Deux roquettes tirées par le Hezbollah depuis le Liban vers le nord d’Israël ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes, a annoncé Tsahal. L’armée a également abattu un drone présumé du Hezbollah qui se dirigeait vers une zone où opèrent des soldats israéliens dans le sud du Liban. Aucun blessé n’a été signalé.
Joseph Aoun dénonce une « agression israélienne brutale » au Liban
Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé ce lundi ce qu’il qualifie d’« agression israélienne brutale et condamnable », après l’intensification des opérations israéliennes contre le Hezbollah et la prise du château médiéval du Beaufort par Tsahal. Dans un message publié sur X, le chef de l’État libanais s’est engagé à « mettre fin aux souffrances du peuple libanais, et en particulier de la population du sud du pays ». Cette déclaration intervient alors que le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenir une réunion d’urgence consacrée à la situation au Liban. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la prise du Beaufort constituait un « changement majeur » dans la conduite de la guerre. Les combats se poursuivent quotidiennement entre Israël et le Hezbollah.
Indonésie : une munition présumée de la Seconde Guerre mondiale explose, cinq morts
Une munition suspectée de dater de la Seconde Guerre mondiale a explosé sous une maison sur pilotis dans un village de pêcheurs de la région de Papouasie, dans l’est de l’Indonésie. L’explosion a fait au moins cinq morts et près de vingt blessés, selon la police. Le souffle, accompagné d’une importante boule de feu et d’une épaisse colonne de fumée, a semé la panique parmi les habitants. Neuf habitations ont été détruites dans l’explosion.
https://x.com/i/web/status/2061100955710661090
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🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Tsahal intercepte une roquette et vise un drone du Hezbollah
Une roquette tirée depuis le Liban vers la Haute-Galilée a été interceptée ce matin par les défenses aériennes israéliennes, a indiqué Tsahal. L’armée a également tiré un missile d’interception contre un drone présumé du Hezbollah dans la région de Kiryat Shmona. Les résultats de l’opération sont en cours d’évaluation. Par ailleurs, Tsahal affirme avoir frappé le lanceur utilisé pour tirer des roquettes vers Tibériade durant la nuit.
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Des soldats américains blessés mercredi dernier
Plusieurs soldats américains et contractuels civils ont été légèrement blessés mercredi après l’interception d’un missile iranien au-dessus de la base aérienne Ali Al Salem, au Koweït, a indiqué un responsable américain à ABC News. Selon cette source, les blessures ont été causées par des débris retombés après l’interception. Le nombre exact de blessés n’a pas été précisé, mais ils ont depuis repris leurs fonctions. Par ailleurs, selon les données du Pentagone, 409 soldats américains ont été blessés depuis le début de la guerre contre l’Iran déclenchée par les frappes israéliennes et américaines. La plupart souffrent de traumatismes crâniens.
Le Hezbollah doit cesser les tirs en premier, selon un responsable américain
Les États-Unis poursuivent leurs efforts diplomatiques pour tenter d’obtenir une désescalade entre Israël et le Liban. Selon un responsable américain s’exprimant sous couvert de l’anonymat, le secrétaire d’État Marco Rubio s’est entretenu dimanche soir avec le président libanais Joseph Aoun ainsi qu’avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet des négociations en cours. Washington estime que la responsabilité d’un apaisement repose avant tout sur le Hezbollah, dont les tirs contre le territoire israélien se poursuivent malgré les discussions engagées. « Afin de faire avancer ces pourparlers, les États-Unis ont proposé un plan clair : le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s’abstiendrait de toute escalade à Beyrouth », a déclaré le responsable américain. Cette initiative intervient alors que les tensions restent élevées à la frontière israélo-libanaise. Ces dernières heures, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le Liban vers le nord d’Israël, tandis que Tsahal a mené de nouvelles frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban.
🚨 Les sirènes d’alerte retentissent dans le nord d'Israël
Les Gardiens de la Révolution revendiquent une frappe contre une base aérienne
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé que leur force aérospatiale avait visé une base aérienne utilisée, selon eux, lors d’une attaque américaine contre une tour de télécommunications sur l’île de Sirik. L’organisation n’a pas précisé l’emplacement de la base visée. Cette annonce intervient peu après que le Koweït a signalé une attaque de missiles et de drones visant son territoire.
L’armée du Koweït dit faire face à une attaque de missiles et drones
L’armée koweïtienne a annoncé lundi être confrontée à une « attaque hostile » de missiles et de drones, la deuxième visant l’émirat en moins d’une semaine. « Tout bruit d’explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles », a indiqué l’armée sur X, sans préciser l’origine des tirs. Jeudi dernier, le Koweït avait déjà signalé une attaque similaire, ensuite attribuée à l’Iran. Les Gardiens de la Révolution avaient alors affirmé avoir visé une base américaine en représailles à de nouvelles frappes américaines sur le territoire iranien.
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Les États-Unis annoncent de nouvelles frappes dans le sud de l’Iran
Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a annoncé avoir mené plusieurs frappes « d’autodéfense » contre des cibles militaires iraniennes au cours du week-end. Selon Washington, ces opérations ont été lancées après la destruction d’un drone américain MQ-1 qui évoluait au-dessus des eaux internationales. Les frappes ont visé des sites radar ainsi que des centres de commandement et de contrôle de drones à Goruk et sur l’île de Qeshm, en Iran.
https://x.com/i/web/status/2061285916895854963
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CENTCOM affirme également avoir détruit des systèmes de défense aérienne iraniens, une station de contrôle au sol et deux drones d’attaque. Aucun militaire américain n’a été blessé lors de l’incident.