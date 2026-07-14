Danse à l’aéroport Ben-Gourion pour l’arrivée de 230 nouveaux immigrants de France

Une ambiance festive a régné lundi à l’aéroport Ben Gourion, où 230 nouveaux immigrants de France ont été accueillis à leur arrivée en Israël.

Les nouveaux arrivants ont voyagé à bord de quatre vols organisés par le ministère de l’Aliyah et de l’Intégration. Ils ont été reçus par le ministre des Finances Betsalel Smotrich, le ministre de l’Aliyah et de l’Intégration Ofir Sofer, ainsi que par des dizaines de jeunes du mouvement Bnei Akiva, venus chanter et danser avec eux.

Avec ces nouvelles arrivées, environ 800 Français ont fait leur aliyah depuis le début de l’opération estivale 2026. Le ministère estime que plusieurs milliers de nouveaux immigrants venus de différents pays devraient s’installer en Israël au cours de l’été, notamment avant la rentrée scolaire.

Selon les données officielles, plus de 67 000 personnes ont immigré en Israël depuis le 7 octobre 2023, dont plus de 6 500 depuis la France.

La tendance est en nette hausse : 1 097 Français avaient fait leur aliyah en 2023, contre 2 234 en 2024 et 3 357 en 2025, soit une progression de plus de 200 % en deux ans.

Betsalel Smotrich a salué le retour de « frères et sœurs » en Israël et promis de mobiliser les moyens nécessaires pour faciliter leur intégration. Ofir Sofer a de son côté appelé la population israélienne à les accueillir chaleureusement et à les accompagner dans leur installation.