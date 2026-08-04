Des enfants provoquent l’incendie d’un supermarché à Beit Shemesh

Des enfants jouant avec une flamme dans une pièce d’un supermarché sont à l’origine de l’incendie survenu le 19 juillet à Ramat Beit Shemesh, selon les conclusions de l’enquête des services d’incendie et de secours du district de Jérusalem.

Le feu s’est déclaré alors que le commerce, installé au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel de huit étages, était ouvert et fonctionnait normalement. Les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes et à empêcher leur propagation aux appartements. L’incident n’a fait aucun blessé.

L’enquête a également révélé que le supermarché fonctionnait sans autorisation des services israéliens d’incendie et de secours. Aucun dispositif de détection ou d’extinction des incendies n’était installé dans l’établissement.

Selon les enquêteurs, la présence de tels équipements aurait pu empêcher la propagation des flammes et limiter l’ampleur des dégâts.

Les services d’incendie et de secours ont alerté sur le nombre de commerces et de bâtiments ne respectant pas les normes de sécurité, rappelant que leur application est indispensable à la protection des personnes et des biens.

Les autorités ont enfin appelé les parents à sensibiliser leurs enfants aux dangers du feu et à conserver les briquets, allumettes et autres moyens d’allumage hors de leur portée. Elles ont averti que la combinaison de jeux dangereux et de l’absence d’équipements de sécurité aurait pu provoquer une catastrophe.