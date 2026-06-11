Des jumeaux israéliens deviennent pères le même jour, pour la deuxième fois

Une rare double naissance a eu lieu récemment au centre médical Shaare Zedek de Jérusalem : deux frères jumeaux, Moshé et Yossef Mizrahi, sont devenus pères le même jour, pour la deuxième fois.

Les deux familles ont vécu un moment particulièrement émouvant lorsque les épouses des deux frères ont donné naissance à des garçons à la même date. La coïncidence est d’autant plus exceptionnelle qu’elle s’était déjà produite il y a environ deux ans, en 2024, lorsque les deux jumeaux avaient accueilli chacun une fille, le même jour et dans le même hôpital.

Cette fois encore, l’événement s’est déroulé au centre médical Shaare Zedek, où les familles ont exprimé leur profonde gratitude envers les équipes médicales.

« Nous remercions les formidables équipes de la salle d’accouchement et du service de maternité C pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur soutien émouvant durant ces moments si importants », ont déclaré les familles de Moshé et Yossef Mizrahi.

Le centre médical Shaare Zedek a salué avec chaleur ce double événement familial et a adressé ses félicitations aux deux familles, leur souhaitant santé, bonheur et de nombreux autres moments de joie partagée.