Immigration : Israël attire davantage de Français et d’Américains

Le ministère israélien de l’Immigration et de l’Intégration a révisé à la hausse le nombre de nouveaux immigrants arrivés en Israël en 2025, portant le total à 22 522 personnes, contre 21 900 annoncées en décembre dernier.

Malgré cette révision, l’immigration reste en baisse d’environ un tiers par rapport à 2024. Le ministère attribue ce recul aux conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ainsi qu’à l’évolution des flux migratoires dans le contexte sécuritaire créé par l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas.

Parallèlement, le Bureau central des statistiques indique que plus de 69 000 Israéliens ont quitté le pays en 2025. Israël enregistre ainsi, pour la deuxième année consécutive, un solde migratoire négatif.

En revanche, l’immigration en provenance des pays occidentaux connaît une forte progression. Près de 8 500 nouveaux immigrants sont arrivés des États-Unis, de France, du Royaume-Uni et du Canada, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Ces quatre pays représentent désormais 38 % de l’ensemble des nouveaux immigrants, contre 25 % en 2024.

La progression est particulièrement marquée pour la France, avec 3 360 nouveaux immigrants, en hausse de 51 %, tandis que les arrivées en provenance des États-Unis augmentent de 10 %, atteignant 3 781 personnes.

À l’inverse, l’immigration de personnes originaires de Russie chute fortement. Environ 8 300 immigrants d’origine russe se sont installés en Israël en 2025, soit une baisse de 57 % sur un an, après le pic observé au début de la guerre en Ukraine.

Le ministère souligne également une évolution du profil des nouveaux arrivants. Dans un contexte marqué par plusieurs conflits et une recrudescence de l’antisémitisme à l’étranger, Israël accueille davantage de jeunes adultes, de familles et de professionnels qualifiés. Selon le rapport, cette nouvelle immigration répond davantage aux besoins de l’économie israélienne tout en renforçant le tissu démographique du pays.