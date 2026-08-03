Israël : des résultats prometteurs contre le stress post-traumatique grâce à une thérapie innovante

Face à la forte hausse des cas de syndrome de stress post-traumatique (SSPT, un trouble psychologique qui peut apparaître après un événement extrêmement traumatisant) depuis les attaques du 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi, des chercheurs israéliens explorent une nouvelle approche thérapeutique. Une étude menée au centre médical HaEmek, du groupe Clalit, rapporte des résultats encourageants chez des soldats souffrant de traumatismes sévères.

L'essai clinique évalue une psychothérapie assistée par la MDMA (une substance psychoactive connue pour modifier les émotions et la perception, utilisée ici uniquement sous contrôle médical). Les premiers résultats montrent que près de 80 % des participants ayant terminé le protocole ont vu leurs symptômes diminuer de manière significative, tandis que la majorité ne répondait plus aux critères médicaux du SSPT à l'issue du traitement.

Les chercheurs insistent toutefois sur un point essentiel : la MDMA n'est pas un médicament approuvé contre le stress post-traumatique. Son utilisation reste strictement expérimentale, dans le cadre d'essais cliniques autorisés et sous une surveillance médicale, psychologique et éthique permanente.

Selon les données du système de santé israélien, les diagnostics de stress post-traumatique ont augmenté d'environ 70 % depuis le début de la guerre. Pour le Dr Alon Reshef, directeur du département de psychiatrie de l'hôpital HaEmek, intervenir rapidement après un traumatisme améliore considérablement les chances de rétablissement, même si des progrès restent possibles plusieurs années après les faits.

Le protocole comprend 13 séances de psychothérapie, dont trois avec administration de MDMA sous supervision médicale. Chaque séance peut durer jusqu'à huit heures et se déroule en présence de deux thérapeutes spécialement formés.

Le psychologue Ronen Sidi, ancien membre de l'unité d'élite Duvdevan et co-responsable de l'étude, souligne que la MDMA ne constitue pas le traitement en elle-même. Elle agit comme un facilitateur thérapeutique, aidant les patients à revivre leurs souvenirs traumatiques dans un climat de sécurité émotionnelle, afin de mieux les traiter lors des séances de psychothérapie.

L'étude concerne exclusivement des soldats soigneusement sélectionnés, ayant déjà suivi des traitements classiques sans amélioration suffisante. Les chercheurs rappellent enfin que l'automédication à la MDMA est dangereuse et ne doit jamais être envisagée en dehors d'un protocole médical strict. Cette approche demeure expérimentale, mais pourrait ouvrir la voie à de nouvelles solutions pour les milliers de personnes touchées par les traumatismes de guerre en Israël.