Israël fait face à une forte recrudescence des cas de rage

Israël connaît une recrudescence préoccupante de la rage. Selon les données du ministère de la Santé, le nombre de cas confirmés chez les animaux est passé de 29 en 2022 à 102 en 2025, soit une hausse de 252 %, le niveau le plus élevé enregistré ces dernières années.

Parallèlement, le nombre de personnes sollicitant les autorités sanitaires après une exposition suspecte à un animal potentiellement infecté a fortement augmenté, passant de 12 343 en 2010 à 24 219 en 2025. Entre janvier et avril 2026, 7 838 personnes ont déjà signalé une possible exposition, dont près de la moitié ont reçu un traitement préventif.

Les autorités estiment désormais que l'ensemble d'Israël doit être considéré comme une zone où la rage est endémique. Autre évolution notable : les chiens représentent désormais 62 % des animaux infectés, devant les chacals (21 %), alors qu'ils constituaient auparavant le principal réservoir du virus.

Le ministère de la Santé attribue notamment cette situation à la multiplication des contacts entre la faune sauvage et les zones urbaines, ainsi qu'aux perturbations de la campagne de vaccination orale des chacals dans le nord du pays en raison de la guerre. Les autorités rappellent que la rage est une maladie presque toujours mortelle une fois les symptômes déclarés, mais qu'elle peut être évitée grâce à la vaccination des animaux et à une prise en charge rapide après une exposition.