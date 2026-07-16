Israël adopte une réforme majeure pour la prise en charge des blessés de Tsahal

Le plan reprend les recommandations de la commission présidée par le professeur Mor-Yosef.

L’Agence de réhabilitation du ministère de la Défense sera transformée en autorité nationale, avec davantage de personnel, d’autonomie et de moyens. L’objectif est de réduire la bureaucratie, raccourcir les délais et faciliter l’accès aux soins, aux droits et aux aides financières.

Chaque blessé sera accompagné par un interlocuteur professionnel unique chargé de coordonner l’ensemble de son dossier. Les procédures de reconnaissance et les commissions médicales seront également simplifiées grâce à l’utilisation de technologies avancées et d’outils d’intelligence artificielle.

La réforme prévoit en outre de renforcer les soins en santé mentale, d’élargir l’aide aux familles et de créer des structures adaptées aux femmes blessées, aux traumatisés crâniens, aux soldats seuls et aux personnes souffrant de troubles complexes.

Des échanges automatiques de données seront mis en place entre la nouvelle autorité, la Sécurité sociale, les caisses de santé et les administrations afin que les droits soient actualisés sans que les blessés aient à multiplier les démarches.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a présenté cette réforme comme une « obligation nationale et morale » envers ceux qui ont été blessés en défendant Israël. Le ministre de la Défense Israel Katz a assuré que l’État devait les accompagner pendant toute la durée de leur réhabilitation, tandis que le ministre des Finances Betsalel Smotrich a promis des moyens budgétaires importants pour mettre en œuvre le programme.