Israël : le mystère s'épaissit autour de la disparition d'un jeune homme de 23 ans

Deux de ses amis ont été arrêtés pour suspicion d'entrave à l'enquête, tandis que les enquêteurs examinent plusieurs hypothèses, dont celle d'un délit de fuite.

Selon la police, Eldar Dayan a quitté Dimona avec un ami le 16 juillet. Avant de disparaître, il a envoyé un message à sa petite amie : « Écoute, il y a un problème. Je rentre bientôt en ville. On en parlera à mon arrivée. » Il s'est également entretenu avec sa sœur peu après. Depuis, son téléphone est injoignable et aucun signe de vie n'a été enregistré.

D'après sa famille, il a été vu pour la dernière fois dans le secteur du parc Yarkon, à Tel-Aviv. L'ami qui l'accompagnait affirme qu'ils se sont ensuite séparés près d'une station-service, une version qui, selon les proches de la victime, a changé à plusieurs reprises.

Le lendemain, la police a retrouvé un véhicule abandonné près d'une station-service à Petah Tikva. La voiture, appartenant à la mère de l'un des amis d'Eldar Dayan, présentait une vitre brisée et des traces de sang. Des témoins ont indiqué avoir vu plusieurs individus retirer la plaque d'immatriculation avant de prendre la fuite.

Lundi soir, les deux amis du jeune homme ont été convoqués pour être entendus avant d'être placés en état d'arrestation. Selon la police, leurs témoignages comportent plusieurs contradictions : l'un affirme qu'ils ont été agressés par des inconnus, tandis que l'autre nie qu'une telle agression ait eu lieu.

Les enquêteurs explorent désormais toutes les pistes, notamment celle d'un éventuel accident de la route suivi d'un délit de fuite.

« Ce n'est pas une disparition ordinaire. Nous examinons tous les scénarios possibles », a déclaré une source policière citée par Ynet.