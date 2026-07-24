L'Iran menace de frapper Tel-Aviv si Donald Trump attaque Téhéran et les infrastructures du pays

L'Iran pourrait de nouveau prendre directement Israël pour cible en cas d'élargissement des frappes américaines contre son territoire. Deux responsables iraniens ont déclaré vendredi au New York Times que Téhéran envisage de frapper Tel-Aviv si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces de bombarder la capitale iranienne ainsi que des infrastructures du pays.

Les responsables cités affirment également que la République islamique demanderait aux Houthis du Yémen d'imposer un blocus maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique reliant la mer Rouge au golfe d'Aden. Une telle initiative ferait peser une menace supplémentaire sur le commerce international, alors que les affrontements autour du détroit d'Ormuz perturbent déjà fortement la navigation régionale. Les Houthis ont récemment menacé de bloquer Bab el-Mandeb et disposent de drones, de missiles et de mines susceptibles de mettre en danger les navires empruntant cette route.

Cette mise en garde intervient après de nouvelles menaces de Donald Trump, qui a promis de frapper notamment des ponts et des centrales électriques en Iran en représailles à toute attaque iranienne contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Le président américain a aussi évoqué une opération militaire d'une ampleur supérieure aux frappes menées jusqu'à présent.

Israël n'est pour l'heure pas directement engagé dans la reprise actuelle des combats entre Washington et Téhéran. Lors de la première phase de la guerre, déclenchée le 28 février, Tsahal avait toutefois participé aux frappes contre l'Iran, qui avait riposté en tirant des centaines de missiles balistiques vers le territoire israélien. Aucun tir iranien contre Israël n'a été signalé ces dernières semaines. Les menaces rapportées par le New York Times n'ont pas été confirmées publiquement par les autorités iraniennes.