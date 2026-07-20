Les Houthis annoncent un blocus maritime contre l'Arabie saoudite

Les Houthis ont annoncé ce lundi l'instauration d'un blocus maritime contre l'Arabie saoudite, affirmant agir en réponse au blocus imposé au Yémen depuis plusieurs années.

Dans un communiqué, les Forces armées yéménites contrôlées par les Houthis déclarent que cette mesure entre en vigueur immédiatement, selon le principe de « blocus contre blocus ».

Le mouvement accuse Riyad de maintenir un siège « injuste et brutal » contre le Yémen depuis près de douze ans, dénonçant notamment le blocage des ports, des aéroports et des frontières terrestres.

Les Houthis préviennent qu'ils sont « pleinement prêts à toutes les options » et menacent de répondre à toute escalade saoudienne par une « escalade globale et sévère ».

Ils appellent également leurs partisans à poursuivre la mobilisation générale et à se préparer à tous les scénarios, tout en promettant de poursuivre leur lutte jusqu'à la levée du blocus qu'ils dénoncent.