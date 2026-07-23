Donald Trump menace l'Iran de représailles après des attaques houthies contre des navires saoudiens

Le président américain Donald Trump a averti que l'Iran serait tenu pour responsable de toute nouvelle attaque menée par les Houthis contre des navires saoudiens, après que l'organisation terroriste yéménite a pris pour cible deux pétroliers dans la nuit.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a rappelé que les États-Unis avaient frappé les Houthis "très puissamment" un an plus tôt en réponse à leurs attaques contre le trafic maritime international. Il a estimé que l'organisation avait depuis adopté une attitude plus prudente, notamment pendant le conflit entre Washington et Téhéran.

"Malheureusement, ils recommencent", a-t-il écrit, accusant les Houthis d'avoir ouvert le feu sur deux navires saoudiens. Le président américain a prévenu qu'une nouvelle attaque entraînerait une riposte directe contre l'Iran, les États-Unis considérant les Houthis comme un relais de Téhéran dans la région.

"De lourdes sanctions militaires seront infligées à l'Iran et, bien entendu, aux Houthis eux-mêmes", a menacé Donald Trump, sans préciser la nature des opérations envisagées.

L'avertissement intervient après l'annonce, lundi, par les Houthis de l'instauration d'un blocus naval contre l'Arabie saoudite. L'organisation terroriste soutenue par l'Iran a ensuite revendiqué des tirs contre deux pétroliers saoudiens, faisant craindre une nouvelle escalade en mer Rouge et autour des principales voies d'exportation énergétique du Golfe.