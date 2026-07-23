Les Houthis frappent deux pétroliers saoudiens pour imposer leur blocus maritime

L’agence britannique de sécurité maritime UKMTO a signalé dans la nuit de mercredi à jeudi qu’un pétrolier avait été touché par un projectile près de la ville saoudienne d’Al-Shuqaiq, au nord des côtes yéménites. L’impact a provoqué un incendie à bord, combattu par l’équipage. Aucun blessé ni dégât environnemental n’a été signalé.

Selon l’agence iranienne Tasnim, le navire visé transportait près de 500 000 barils de pétrole brut et aurait été frappé par un missile lancé depuis le Yémen.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a ensuite revendiqué des attaques contre deux pétroliers saoudiens, l’Encela et le Layla.

« Nous avons attaqué deux pétroliers saoudiens à l’aide de missiles et de drones après qu’ils ont violé le blocus maritime. Nous avons également contraint dix autres navires à faire demi-tour », a-t-il déclaré.

Les Houthis avaient annoncé lundi l’entrée en vigueur immédiate d’un blocus maritime contre l’Arabie saoudite, marquant la plus forte escalade entre les deux camps depuis la trêve conclue en 2022.

Le mouvement soutenu par l’Iran a menacé de répondre à toute intensification des opérations militaires saoudiennes. Riyad a de son côté assuré qu’il prendrait toutes les mesures autorisées par le droit international pour protéger ses navires.

Ces attaques interviennent dans un contexte de regain des tensions au Yémen. Deux semaines plus tôt, au moins 50 combattants houthis avaient été tués lors d’affrontements avec les forces gouvernementales au sud de la province d’Hodeïda.

La semaine dernière, les Houthis avaient également accusé l’Arabie saoudite d’avoir bombardé l’aéroport international de Sanaa. Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale avait revendiqué cette frappe, affirmant avoir voulu intercepter un avion iranien. En représailles, les Houthis avaient tiré des missiles vers le sud-ouest de l’Arabie saoudite, près de l’aéroport d’Abha.