Israël reste dans le Top 10 des pays les plus heureux du monde malgré la guerre

Malgré une année marquée par la guerre, l’instabilité et un climat de tension permanent, Israël continue de figurer parmi les pays les plus heureux au monde. Selon l’édition 2026 du World Happiness Report publiée ce jeudi, le pays se classe à la 8e place mondiale, un résultat notable compte tenu du contexte sécuritaire et de la pression psychologique qui pèsent sur la population.

Ce classement repose sur une évaluation globale de la qualité de vie, fondée notamment sur des facteurs structurels comme la stabilité économique, l’accès aux soins, le soutien social ou encore la solidarité. Il s’appuie également sur une moyenne sur trois ans, ce qui atténue l’impact immédiat d’événements récents comme la guerre. Ainsi, ce bon positionnement ne reflète pas nécessairement l’état émotionnel actuel des Israéliens, mais plutôt des tendances profondes et durables.

L’un des éléments les plus marquants de ce rapport concerne les jeunes : les Israéliens de moins de 25 ans apparaissent comme particulièrement satisfaits de leur vie, se classant à la 3e place mondiale dans leur catégorie. À titre de comparaison, les jeunes Américains se situent bien plus bas dans le classement. De manière générale, l’ensemble des tranches d’âge en Israël affiche des niveaux de satisfaction élevés, traduisant une forte cohésion sociale.

Pour autant, derrière cette apparente résilience, le rapport met en lumière une réalité plus nuancée. Les indicateurs émotionnels montrent une hausse significative des sentiments d’inquiétude, de tristesse et de colère, tandis que la confiance envers les institutions publiques continue de s’éroder. Selon plusieurs experts, cette situation illustre un décalage entre la solidité des fondations sociales, comme les liens familiaux, le sentiment d’appartenance ou la solidarité, et les difficultés du quotidien liées au conflit. Le rapport souligne ainsi que si la société israélienne demeure robuste, cette résilience pourrait s’éroder sans politiques publiques visant à renforcer la confiance et le soutien social à long terme.