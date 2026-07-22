Deux habitants du quartier de Shuafat, à Jérusalem-Est, ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une opération conjointe de la police des frontières et du Shin Bet, alors qu'ils étaient soupçonnés de préparer un attentat imminent à Jérusalem, selon les autorités israéliennes.

Les forces israéliennes sont d'abord entrées discrètement dans le quartier de Shuafat avant de lancer une opération ouverte, avec l'appui de l'unité aérienne de la police.

Les forces de sécurité ont mené simultanément des descentes dans deux immeubles, où les suspects ont été interpellés à leur domicile. L'opération s'est déroulée sans incident et les deux hommes ont ensuite été remis au Shin Bet, qui poursuit les interrogatoires.

Dans un communiqué, la police israélienne a affirmé que les forces de sécurité « continueront d'agir avec détermination pour déjouer les actes de terrorisme, arrêter les personnes recherchées et assurer la sécurité des citoyens d'Israël ».