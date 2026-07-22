Un Palestinien arrêté, soupçonné d'agressions sexuelles sur des mineures à Tel-Aviv

La police israélienne a arrêté lundi un Palestinien de 20 ans, originaire d'Hébron, soupçonné d'avoir commis des attouchements sur deux mineures et une jeune femme alors qu'elles se baignaient sur la plage Charles Clore, à Tel-Aviv.

Selon la police israélienne, le suspect se trouvait illégalement sur le territoire israélien. L'alerte a été donnée lundi soir par des baigneurs et un maître-nageur, qui ont signalé un comportement suspect dans l'eau.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les victimes, parmi lesquelles figurent des mineures étrangères en visite en Israël, ont déclaré que l'homme avait tenté de les toucher sous leur maillot de bain alors qu'elles nageaient.

Des policiers du commissariat de Lev Tel-Aviv se sont rapidement rendus sur place et ont interpellé le suspect, qui a ensuite été placé en garde à vue pour être interrogé.

À l'issue de son interrogatoire, il a été maintenu en détention. Selon la police israélienne, il doit comparaître devant un tribunal afin qu'une décision soit prise concernant la prolongation de sa détention.