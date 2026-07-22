Jérusalem : un âne retrouvé ligoté dans le coffre d'une voiture à un poste de contrôle

Des policiers de la police des frontières israélienne ont découvert un âne dont les pattes étaient attachées dans le coffre d'une voiture lors d'un contrôle au poste de passage des Tunnels, entre le Goush Etzion et Jérusalem.

Le conducteur, un habitant de Beitar Illit âgé de 28 ans, a expliqué aux policiers que l'animal était malade et qu'il le transportait vers une ferme située dans le quartier de Neve Yaakov, à Jérusalem. Il a été interpellé et conduit pour être interrogé.

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L'âne a été pris en charge par une organisation de protection animale afin de recevoir des soins.

Dans un communiqué, la police des frontières a indiqué qu'elle continuerait à faire appliquer la loi « avec détermination » dans tous les cas de suspicion de maltraitance animale ou d'infraction à la législation.